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اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مبنى التأمين الصحى بالمنشأة سوهاج

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:00 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مبنى التأمين الصحى بالمنشأة سوهاج القمامة تحاصر مبنى التأمنين الصحى، بمركز المنشاه


سوهاج - محمود مقبول
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اشتكى أهالى مركز ومدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، من تواجد تراكمات للقمامة خلف مقر التأمين الصحى الموجود بالمدينة، الأمر الذى يشكل خطراً على حياة المواطنين، وخاصة المترددين بشكل يومى على عيادات التأمين الصحى.

ومن جانبه قال صفوت القط من أهالى مدينة المنشاة أن التأمين الصحى بالمنشاة يتردد عليه يومياً العديد من المرضى، من كافة المصالح الحكومية المختلفة، على مستوى المركز ويقضون به ساعات طويله، حتى الانتهاء من توقيع الكشف، أو الحصول على العلاج، ومع ذلك فإن البيئة المحيطة بالمكان من الخلف بيئة غير أدمية بالمرة فهناك تجمعات كبيرة من القمامة والمخلفات ذات الرائحة الكريهة، التى تسبب تجمع الحشرات والباعوض بالإضافة إلى إنتشار القوارض والطيور الجارحة بالمكان، وهذا كله يمثل خطرا داهم على المواطنين.

وطالب القط مجلس مدينة المنشاة بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توجيه حملة مكبرة لأعمال النظافة بالمكان، وأن تكون بصفة مستمرة بالإضافة إلى نشر التوعية اللازمة بين الأهالى الذين يقيمون بالمنطقة للحد من إلقاء القمامة بالمكان.

القمامة تحاص مبنى التأمين الصحى بسوهاج
القمامة تحاص مبنى التأمين الصحى بسوهاج

 


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