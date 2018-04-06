وأكدت مصادر طبية إصابة 250 شخصا تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، إلى جانب مئات الإصابات بقنابل الغاز المسيل للدموع التى تطلقه الطائرات الحربية على المتظاهرين.



وأكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب مجدى رمضان شبات شرق غزة، والشاب أسامة خميس قديح 38 عاما برصاص الاحتلال شرق خانيونس، بعد ظهر اليوم الجمعة ليرتفع عدد الشهداء منذ الجمعة الماضية فى مسيرة العودة الأولى إلى 23 شهيدا.