استشهاد فلسطينيين وإصابة 250 آخرين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بحدود غزةالجمعة، 06 أبريل 2018 03:24 م
المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيلين
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