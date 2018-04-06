إصابة فتاة ووالدها بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب خلافات جيرة بقنا

إصابة فتاة ووالدها بطلقات نارية فى مشاجرة بسبب خلافات جيرة بقناالجمعة، 06 أبريل 2018 07:38 م
مشاجرة - أرشيفية
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أصيبت فتاة ووالدها بطلقات نارية فى مشاجرة نشبت بسبب خلافات جيرة بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
تلقى مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافت الجيرة، مما أسفر عن وقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف، وتبين إصابة حنان عبد الحى برعى 13 سنة الحسينات، ووالدها 68 سنة بطلق نارى بالفخذ. تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، وجار تحرير محضر، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.
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