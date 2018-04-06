إحالة 64 من العاملين بمستشفى الشهداء المركزى فى المنوفية للتحقيق







المنوفية _ محمد فتحى

قررت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إحالة 64 من العاملين بمستشفى الشهداء المركزي لقيامهم بترك العمل أثناء أوقات العمل الرسمية .

وشدد " رئيس مركز ومدينة الشهداء" فى بيان له اليوم على تأكيد دور الإدارة الطبية فى عملية المتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية وذلك من أجل تقديم خدمات للمرضى بأعلى كفاءة لأننا جميعا جهاز تنفيذي واحد كل ما يهمه هو الاهتمام بالمريض حيث أن يجب يتلقى المريض الرعاية والاهتمام من كافة العاملين بها .

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء ، على إستمرار وتكثيف المتابعه وذلك من أجل أن يجد أهالى القرية والقرى المجاورة من يلبي طلباتهم وإحتياجاتهم ويقدم لهم أعلى درجات الخدمه ،بجميع المصالح الحكومية .

وأضاف "رئيس مركز ومدينة الشهداء" ، على أنه ستستمر المتابعه لجميع العاملين بالجهاز التنفيذي لمركز ومدينة الشهداء سواء كان طبيب او مدرس او مهندس او فني او موظف كل يعمل بالجهاز التنفيذي حتي يحدث الانضباط وتأدية الخدمه الجيده للمواطن.

وأكد ،على أنه لا تهاون مع المقصرين حتى يلتزم الجميع وياخذ المواطن حقه من رعاية وعلاج .