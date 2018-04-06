أهالى شرق بئر العبد يشتكون من انقطاع المياه.. ومجلس المدينة: غير صحيح

شمال سيناء – محمد الحر

اشتكى أهالى قرى ومناطق شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، من انقطاع مياه الشرب، دون تحمل رؤساء القرى مسئوليتهم فى توفير المياه وإنهاء معاناة ومشاكل المواطنين .

وقال المواطن حسن سلامة، إن مياه الشرب مقطوعة بقرى مركز بئر العبد الشرقية ومنها الجنادل ومزار والروضة وسلمانة والتلول والسادات، منذ عدة أيام وسط معاناة المواطنين.

وأشار حسن سلامة إلى أنه سبق وتقدم الأهالى بشكاوى لمجلس مدينة بئر العبد إلا المسئولين إنهم لم يستجيبوا للشكاوى، تركوا المواطنين يتسولون جركن مياه للشرب وقضاء حوائجهم المنزلية.

ومن جهته قال المحاسب محمد عيد اللواء، مساعد رئيس مدينة بئر العبد ومسئول ملف مياه الشرب، إن هذه القرى كانت تضخ لها المياه بصفة مستمرة يوميا وخلال حملات من المجلس وشركة المياه على خطوط المياه تبين أن الأهالى يقومون بالزراعة عليها بشكل غير قانونى.

وأشار اللواء أنه تم المرور على خطوط المياه المزودة للقرى بالمياه وتلاحظ إهدار مياه بشكل مستمر مما أدى إلى أعاده تنظيم عمليه ضخ المياه على هذه المناطق يومين فى الأسبوع.

ولفت إلى أن المواطن الذى تعود على ضخ المياه يوميا، يرفض المنظومة الجديدة التى تقضى بالضخ مرتين أسبوعيا، ومن الطبيعى أن يشتكى المواطن ويقول: "حرام وإحنا محرومين".

وأوضح مساعد رئيس مدينة بئر العبد أنه: "كانت هناك لجنة من شركة مياه الشرب يوم الأربعاء الماضى فى قرية التلول وتم التوصل والتأكد على وصول المياه لكل الأهالى فى هذه الأماكن وحتى الآن تم عمل التنسيق اللازم مع القرى لتوفير المياه يومين فى الأسبوع، وتأكدت بنفسى من ذلك".