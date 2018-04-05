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وزير خارجية ليبيا يشارك بافتتاح أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز

الخميس، 05 أبريل 2018 02:15 م
وزير خارجية ليبيا يشارك بافتتاح أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز محمد الطاهر سيالة


كتب أحمد جمعة
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شارك وزير الخارجية المفوض فى حكومة الوطنى الليبى، محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس،  في حفل افتتاح أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز  بأذربيجان المنعقد يومي الخميس و الجمعة 6-5 أبريل تحت شعار  " تعزيز السلام و الأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة " بحضور أكثر من 800 مشارك.

و سيلتقي الوزير  الليبى بنظرائه وزراء الخارجية من بين 120 دولة مشاركين بالمؤتمر و هي فرصة للالتقاء والتباحث حول التعاون الدولي و العلاقات الثنائية بين ليبيا وبلدان العالم وسيتم إصدار  الوثيقة الختامية ( بيان باكو ) في ختام المؤتمر وستتضمن فقرات تتعلق بليبيا أقرها اجتماع الخبراء التمهيدي المنعقد قبل المؤتمر الوزارى.

وحركة عدم الإنحياز تضم في عضويتها 120 دولة بجانب 17 دولة و 10 منظمات دولية بصفة مراقب و قد أفتتح الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان أعمال المؤتمر الوزاري بألقاء كلمة الافتتاح الرسمية.

 

 

 

 


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