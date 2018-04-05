وزير خارجية ليبيا يشارك بافتتاح أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز







كتب أحمد جمعة

شارك وزير الخارجية المفوض فى حكومة الوطنى الليبى، محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، في حفل افتتاح أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز بأذربيجان المنعقد يومي الخميس و الجمعة 6-5 أبريل تحت شعار " تعزيز السلام و الأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة " بحضور أكثر من 800 مشارك.

و سيلتقي الوزير الليبى بنظرائه وزراء الخارجية من بين 120 دولة مشاركين بالمؤتمر و هي فرصة للالتقاء والتباحث حول التعاون الدولي و العلاقات الثنائية بين ليبيا وبلدان العالم وسيتم إصدار الوثيقة الختامية ( بيان باكو ) في ختام المؤتمر وستتضمن فقرات تتعلق بليبيا أقرها اجتماع الخبراء التمهيدي المنعقد قبل المؤتمر الوزارى.

وحركة عدم الإنحياز تضم في عضويتها 120 دولة بجانب 17 دولة و 10 منظمات دولية بصفة مراقب و قد أفتتح الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان أعمال المؤتمر الوزاري بألقاء كلمة الافتتاح الرسمية.