وزير خارجية ليبيا يشارك بافتتاح أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز

وزير خارجية ليبيا يشارك بافتتاح أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحيازالخميس، 05 أبريل 2018 02:15 م
شارك وزير الخارجية المفوض فى حكومة الوطنى الليبى، محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، في حفل افتتاح أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز بأذربيجان المنعقد يومي الخميس و الجمعة 6-5 أبريل تحت شعار " تعزيز السلام و الأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة " بحضور أكثر من 800 مشارك.
و سيلتقي الوزير الليبى بنظرائه وزراء الخارجية من بين 120 دولة مشاركين بالمؤتمر و هي فرصة للالتقاء والتباحث حول التعاون الدولي و العلاقات الثنائية بين ليبيا وبلدان العالم وسيتم إصدار الوثيقة الختامية ( بيان باكو ) في ختام المؤتمر وستتضمن فقرات تتعلق بليبيا أقرها اجتماع الخبراء التمهيدي المنعقد قبل المؤتمر الوزارى.
وحركة عدم الإنحياز تضم في عضويتها 120 دولة بجانب 17 دولة و 10 منظمات دولية بصفة مراقب و قد أفتتح الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان أعمال المؤتمر الوزاري بألقاء كلمة الافتتاح الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة