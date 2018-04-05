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وزير الإعلام اليمنى: نطالب بتحقيق محايد بشأن حريق "ميناء الحديدة"

الخميس، 05 أبريل 2018 01:03 م
وزير الإعلام اليمنى: نطالب بتحقيق محايد بشأن حريق "ميناء الحديدة" وزير الإعلام معمر الإريانى


كتبت ـ إيمان حنا
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قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، "نطالب المجتمع الدولى بإجراء تحقيق محايد حول أسباب الحريق الذى اندلع السبت الماضى فى مخازن برنامج الغذاء العالمى فى ميناء الحديدة".

وأشار إلى أن الحريق أتلف كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية المقدمة من برنامج الغذاء العالمى للأسرالفقيرة والنازحة فى مختلف المحافظات اليمنية، حسبما أوردت "سبأ"، مؤكداً أنه لابد من إجراء تحقيق دولى تشارك فيه المنظمات الدولية والولايات المتحدة وسفراء دول الـ18، حيث إن اندلاع الحريق فى ظل الظروف الحالية، التى تعيشها البلاد سيزيد من معاناة الشعب اليمنى وهو ما تريده ميليشيا الحوثى.

وأضاف الإريانى أنه لابد أيضًا من إجراء تفتيش عام للاطلاع على سلامة عمليات التخزين فى مخازن الميناء ووضع الملاحظات التى تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضح أن الحوثيين يواصلون استغلالهم ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، منها تهديد خط الملاحة الدولية، واستهداف السفن التجارية المارة من مياه البحر الأحمر، وأن هذا الحادث المفتعل يؤكد الحاجة لإخضاع الميناء لإدارة مراقبين دوليين بعيدًا عن سيطرة الميليشيات التى سعت وتسعى للاستحواذ على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية للشعب اليمنى عبر الميناء.


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