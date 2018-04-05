ننشر أسماء المتوفين فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى







سوهاج محمود مقبول

حصل "اليوم السابع" على أسماء الضحايا المتوفين حادث الطريق الصحراوى الشرقى والذى وقع مساء أمس بين السيارة رقم السيارة رقم ص ق ج 6319 محافظة الأقصر والسيارة ق م ص 476 بالمقطورة صا ج 276 ترله فر قائدها هاربا والذين تم نقلهم لمستشفيات سوهاج الجامعى والهلال والعام والتعليمى والمراغة.

وتبين أنهم : فاطمه عبدالرازق وتقيم أسنا الأقصر وعبدالفراج رزق إبراهيم أسنا الأقصر وصابر محمد على حسن الرمل الإسكندرية ومحمد حسن غريب طه أسنا الأقصر وزينب أحمد موسى حسين الإسكندرية الرمل ،وفاطمه عبدالرحيم النوبى أسنا الأقصر وجعفر أحمد محمد حسن أسنا الأقصر وأحمد عبداللطيف أحمد عبدالباسط أسنا الأقصر ومحمد عبداللطيف أحمد السيد ومحمد طه محمد طه أسنا الأقصر والطفلة ملك صابر وباقى المتوفين مجهولين وجارى تحديد أسمائهم .

ترجع الواقعة ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية بلاغا من العميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة مرور سوهاج بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة عن وقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور أصدر اللواء حسن محمود حاكمدار المدريرية بتحريك كافة إمكانيات المديرية من حماية مدنية وتأمين طرق إلى مكان الحادث والتنسيق مع إدارة إسعاف سوهاج لتحريك كافة السيارات القريبة من مكان الحادث للتعامل مع المتوفين والمصابين.

وتبين من الفحص والتحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق بالتعاون مع مباحث المرور بوقوع حادث تصادم ببين السيارة رقم ص ق ج 6319 محافظة الأقصر والسيارة ق م ص 476 بالمقطورة صا ج 276 ترله فر قائدها هاربا .

وبالمعاينة الفنية تبين أن سبب الحادث إنفجار الإطار الخلفى الأيمن بالسيارة الميكروباص مما نتج عنه أختلال عجلة القيادة بيد السائق وإنقلابها على الجانب الأيمن وزحفها على الأسفلت حتى أصطدمت بالسيارة تيرلا القادمة ىفى الإتجاه المقابل ونتج عن الحادث وفاة 19 شخصا من بينهم 5 أطفال وإصابة 3 أخرين .

ومن جانبها قامت إدارة إسعاف سوهاج بالدفع بــ 13 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المتوفين والمصابين حيث تم نقل 4 جثامين لمستشفى المراغة المركزى و5 جثامين لمستشفى سوهاج التعليمى و3 جثامين لمستشفى سوهاج العام و5 جثامين للمستشفى الجامعى و3 جثامين لمستشفى الهلال بينما تم تحويل أحد المصابين للمستشفى الجامعى بأسيوط ومصابين لمستشفى الهلال.

أما الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج فقرر رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الاصابة والوفيات نتيجة وقوع الحادث عند الكيلو 15 بطريق سوهاج أسيوط الصحراوى الشرقى .

واصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات الاسعاف وفرق التدخل السريع والطوارئ وونش المحافظة وادارة مرور سوهاج الى موقع الحادث لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المصابين الى المستشفيات وحالات الوفيات ورفع اثار الحادث من الطريق

وشدد المحافظ على مسئولى مديرية الصحة بالانتقال إلى المستشفيات فورا ومتابعة توفير الاطباء والفرق الطبية اللازمة لرعاية المصابين وتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية واكياس دم .