مدير أمن البحيرة يتفقد تأمين الكنائس ويشدد على توسيع دائرة الاشتباه

مدير أمن البحيرة يتفقد تأمين الكنائس ويشدد على توسيع دائرة الاشتباهالخميس، 05 أبريل 2018 02:02 م
مدير أمن البحيرة يتفقد تأمين الكنائس بمدن المحافظة
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تفقد اللواء علاء عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس بمدن دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار، لمتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، والاطمئنان على العملية الأمنية.
ووجه مدير أمن البحيرة، بعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها، مشددا على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس، بضرورة اليقظة التامة، وقيام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس لتحقيق أعلى درجات التأمين.
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