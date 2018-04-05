محافظ القليوبية يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة

محافظ القليوبية يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامةالخميس، 05 أبريل 2018 08:04 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
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بعث اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بخالص برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى ـ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد كما بعث لنيافة الانبا إبراهيم إسحاق سدراك– بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك والقس اندرية زكى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر ،ولجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد..داعياً الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والإستقرار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى .
مؤكدا على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصري ، لافتا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هى أعياد لكافة الشعب المصرى وأن الجميع شركاء فى هذا الوطن.
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