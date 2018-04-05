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محافظ الفيوم يلتقى سفير إيطاليا ومنسق برنامج الإنماء لبحث سبل التعاون

الخميس، 05 أبريل 2018 01:40 م
محافظ الفيوم يلتقى سفير إيطاليا ومنسق برنامج الإنماء لبحث سبل التعاون جانب من اللقاء


الفيوم – رباب الجالى
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استقبل الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، جامباولو كانتينى السفير الإيطالى بالقاهرة، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة UNDP، لبحث مجالات التعاون المشترك فى مختلف القطاعات، وسبل زيادة حجم الاستثمارات ودعم مشروعات تنمية المناطق السياحية والأثرية والمحميات الطبيعية بالفيوم بوصفها ركيزة هامة لتنشيط حركة السياحة وزيادة الدخل القومى.

حضر اللقاء الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع التعاون الإيطالى بالفيوم، والدكتور شحاتة أحمد عبد الرحمن أستاذ ترميم الآثار بجامعة الفيوم، وعدد من المهتمين بالسياحة والآثار.

استعرض محافظ الفيوم خلال اللقاء عدداً من المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الإيطالى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأكد أن الفيوم قد حباها الله بالعديد من المقومات السياحية والأثرية والمحميات الطبيعية، حيث تتلاقى على أرضها البيئات الصحراوية والريفية والساحلية، مما جعل منها قِبلة للسائحين من مصر ومختلف دول العالم، مشيراً إلى حرص المحافظة على تطوير هذه المناطق وتحسين كافة الخدمات فيها لزيادة حركة السياحة إليها، ومنها مشروع تطوير منطقة وادى الريان الذى سيتم الانتهاء منه فى شهر يوليو القادم، وتطوير منطقة وادى الحيتان ومدينة ماضى الأثرية، وغيرها من المشروعات، فضلا عن إقامة مهرجان شهرى للحرف اليدوية والفخار بقرية تونس على ساحل بحيرة قارون.

وأعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بزيارة السفير الإيطالى بالقاهرة، والمنسق المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لمحافظة الفيوم والتعرف على المقومات السياحية والأثرية التى تتمتع بها المحافظة، مشيراً إلى أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.


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