محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة "مشروعك هديتك"







الغربيه محمد طارق

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأمهات المثاليات الفائزين فى مسابقة ست الحبايب "مشروعك هديتك 2018" التى نظمتها إذاعة وسط الدلتا بمحافظة الغربية، حيث شارك فى المسابقة ما يزيد عن 100 أم، وفاز منهن 36 أما مثالية من محافظة الغربية والمنوفية والدقهلية ودمياط، واختيرت الأمهات أصحاب مشروعات صغيرة فى المنازل التى تعد مصدر دخل لهن.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة عدد من الآيات القرآنية ثم كلمة الدكتورة سحر الحبالى مدير عام إذاعة وسط الدلتا التى قدمت خلالها الشكر لمحافظ الغربية على رعايته وحضوره هذا الحفل الذى يرسم البهجة على وجوه الأمهات اللائى يمثلن أيقونة التحدى، كما وصفهن الرئيس السيسى.

خلال الحفل قدم محافظ الغربية فى كلمته الشكر لإذاعة وسط الدلتا على تنظيم هذا الحفل للعام 15 على التوالى وعلى تواصلهم الدائم والمستمر مع المواطنين، كما هنأ الأمهات المثاليات الفائزين فى المسابقة، مؤكدا أنهن يعبرن عن قدرة المصريين فى مواجهة الظروف الصعبة وأنهن يمثلن صورة مشرفة لكل مصرى.

كما طالب محافظ الغربية فى كلمته الكل بالاقتداء بالأمهات المثالية وأخذهن كنموذج نسترشد به فى حياتنا، وفى نهاية كلمته قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنظيمه لكل يخرج بالشكل الذى يليق بتكريم الأمهات المثالية .

كما شهد الحفل فقرات فنية مقدمة من فريق كورال جمعية النور والأمل للمكفوفين بالغربية حيث قرر محافظ الغربية صرف 10 آلاف جنيه للفريق نظرا لأدائهم المتميز. وخلال الحفل أهدت الدكتورة سحر الحبالى نسخة من القرآن الكريم للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.