محافظ الدقهلية يقدم 117 ألف جنيه إعانات مالية فى احتفالية 13 عريسًا

الدقهلية شريف الديب

شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، فى احتفالية زفاف 13 عريسًا وعروسة من اليتامى من أبناء المؤسسات الإيوائية بالمحافظة، أقيمت بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي بالمنصورة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، ومديريتي التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة.

وقدم المحافظ، للعرائس والعرسان إعانات مالية قدرها 117 ألف جنيه، بواقع 9 آلاف جنيه لكل "عريس وعروسة"، بالإضافة إلى تسليمهم الهدايا العينية والتي شملت الأجهزة الكهربائية والأطقم المنزلية من الصيني وأدوات المطبخ ومستلزمات المعيشة.

وقام الشعراوي، شخصيًا بالتوقيع على عقد القران وكيلاً عن كل العرائس ضمن حفل زفاف اليوم، وحرص على تقطيع تورتة الزفاف للعرس الجماعي لليتيمات واليتامى وسط بهجة وفرحة العرائس والعرسان وذويهم، كما حرص على مصافحة كل العرائس والعرسان بالحفل والتقاط الصور التذكارية معهم.

الجدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن تقديم العديد من الفقرات الموسيقية والغنائية والفنية لإحدى الفرق بمدينه المنصورة.