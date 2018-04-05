محافظ الدقهلية: ضرورة الانتهاء من صيانة مدرسة اللغات التجريبية قبل 30 مايو







الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس لممثلى الهيئة العربية للتصنيع بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بمدرسة اللغات التجريبية بالمنصورة قبل 30 مايو المقبل وتسليمها الى مديرية التربية والتعليم كجهة شاغرة والبدء فى استخدام المبانى التى تمت عملية الصيانة بها حتى يتم الاستفادة منها خلال امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، بوفد الهيئة العربية للتصنيع، مديرية التربية والتعليم، هيئة الأبنية التعليمية، بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من باقى الإنشاءات المتعلقة بمبنى الإدارة التعليمية بدكرنس خلال أسبوع على الأكثر وتسليمه أيضاً إلى مديرية التربية والتعليم كجهة شاغرة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع وكلا من مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية يتضمن ثلاث ارتباطات ما بين إنشاء وصيانة شملت إنشاء ديوان ادارة دكرنس التعليمية، صيانة مدرسة اللغات التجريبية بالمنصورة، صيانة مبنى شئون الطلبة بمدرسة جواد حسني، وتم الانتهاء من صيانة مبنى مدرسة جواد حسنى وجارى الانتهاء من باقى الأعمال وتسليمها لوزارة التربية والتعليم.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، على عبد الرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس إبراهيم أبو عرب، رئيس هيئة الابنية التعليمية، اللواء إبراهيم صبحي، المستشار التسويقى بالهيئة العربية للتصنيع، الوفد المرافق له.