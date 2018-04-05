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محافظ الدقهلية: إزالة العقار المائل بمنطقة توريل الجديدة فور إخلائه

الخميس، 05 أبريل 2018 07:28 م
محافظ الدقهلية: إزالة العقار المائل بمنطقة توريل الجديدة فور إخلائه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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وجه الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بسرعة الإزالة الفورية للعقار المائل بمنطقة توريل الجديدة فور إخلاء شاغريه وتتولى شركة المقاولين العرب تنفيذ أعمال الإزالة طبقاً للتقرير المعد من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنصورة تحت إشرافهم ومتابعتهم ابتداء من يوم السبت القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة المشكلة لوضع آلية أمنة لإزالة العقار المائل بمنطقة توريل الجديدة بمدينة المنصورة التابعة لحى شرق.

وشدد الشعراوي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على العقارات المجاورة وعدم المساس بها وإنشاء كردون أمنى حول العقار، إنشاء ممر آمن للمواطنين المقيمين فى العقار المقابل، غلق جميع الشوارع والطرق المؤدية للعقار وتوفير سيارات الإسعاف والإطفاء اللازمة وتواجد مرورى مستمر، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الاسلوب المناسب لتأمين العمال بواسطة سبل السلامة والصحة المهنية حرصاً على أرواحهم.

وكلف المحافظ، رئيس حى شرق المنصورة، بسرعة إخلاء العقار خلال 24 ساعة بالقوى الجبرية نظرا للخطورة الداهمة التى تهدد حياة المواطنين والمنشآت المجاورة لهذا العقار، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المخلفات الناتجة عن عملية الإزالة.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، حسام عبداللطيف، رئيس حى شرق المنصورة، الدكتور محمود الجمل، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، أ.د صلاح البجلاتي، استاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المهندس عبدالرحمن صالح، مدير منطقة الدقهلية للمقاولين العرب، الوفد المرافق له.


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