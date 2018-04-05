محافظ الإسكندرية : تجهيز المبانى الحكومية لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن الاسكندرية مدينة متميزة و بدأت فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها كى يكون هذا العام عام ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث بدأت الإسكندرية فى إنشاء أرصفة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة تزامنا مع المبادرة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تجهيز المبانى الحكومية لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال فى مؤتمر"اليوم القومى الثانى لأطفال التشوهات الخلقية" والمقام بمركز الإسكندرية الإقليمى للصحة وتنمية المرأة، وذلك من أجل صحة ورعاية افضل لاطفال التشوهات الخلقية و توعية المجتمع باهم التحديات التى تواجه اطفال التشوهات الخلقية.

و أكد محافظ الإسكندرية على أن التشوهات الخلقية عند الأطفال من الموضوعات الهامة مؤكدا على دعمه ومساعدته للقائمين على هذا المؤتمر و على ضرورة دعم هذه المبادرة نظرا لمدى المعاناة التى يعانيها اطفال التشوهات هم و أسرهم، لافتا إلى أن هذا الأمر بحاجة إلى جزء طبى و أخر مجتمعى ووزارة الصحة تعمل على توفير المستشفيات لدعم مرضى التشوهات الخلقية ويجب على المجتمع مساعدة هؤلاء الأطفال و دمجهم فى المجتمع فهذا الطفل يمكن أن يكون عضو فعال و نافع ومنتج للمجتمع.

وأشاد سلطان بالمجهود المبذول من قبل القائمين على انشاء مستشفى نيل الأمل وأثنى على اختيار إسم المستشفى فالنيل هو مصدر العطاء والخير والأطباء عادة عملهم قائم على الامل فى شفاء المريض و جميعنا نتحرك لدعم الإنسانية.

حضر المؤتمر، الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة و الدكتورة مها سالم عميد كلية التمريض جامعه الاسكندريه، و كرم كردى مدير مركز نيل الامل لخدمة و تنمية المجتمع، و ممثلى وزارة الصحة للدول الأفريقية، وأعضاء مجلس النواب ورموز رجال الأعمال المجتمع المصرى و السكندرى.

كما جاء المؤتمر بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ،والدكتور أسامة الشاذلى نائبا عن وزير الصحة ، و اللواء أحمد فوزى التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، و الدكتور لؤى حسن زايد أستاذ التوليد و امراض النساء بكلية طب جامعة الإسكندرية و مدير المركز، و الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بجامعة الإسكندرية.

يذكر أن أكثر من مليون و 330 ألف طفل فى مصر يعانون من مشاكل جراحات الاطفال و التشوهات الخلقية،وأن هناك طفل واحد من كل 30 طفل مصاب بالتشوه الخلقية، و يتضمن برنامج اليوم القومى الثانى لاطفال التشوهات الخلقية جلستين نقاشيتين الأولى بعنوان " المجتمع و التشوهات الخلقية و الثانية الدين والتشوهات الخلقية".