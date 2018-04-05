محافظة البحر الأحمر تطرح أسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

طرح مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، كميات من الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة الغردقة، للتخفيف عن كاهلهم وذلك بميدان الدهار أمام سوق الخضار.

وأكد بيان من محافظة البحر الأحمر، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أعلن أن المحافظة تهدف إلى خدمة المواطنين بكافة مدنها، موضحا أن الهدف من توفير المواد الغذائية والاسماك بأسعار مخفضة، هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وارتفاع الاسعار وجشع بعض التجار والأسماك التى يتم طرحها اليوم هى ومكرونة و بياض ومرجان وتتراوح أسعارها من 10 إلى 15 جنيها للكيلو.