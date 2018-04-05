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فتح أبواب الحدائق أمام جمعيات رعاية الأيتام مجاناً بكفر الشيخ

الخميس، 05 أبريل 2018 01:11 م
فتح أبواب الحدائق أمام جمعيات رعاية الأيتام مجاناً بكفر الشيخ جانب من تكريم الأيتام


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، فتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمعيات الأهلية، التى ترعى الأيتام مجاناً، للتنزهه، مشاركة من المحافظة للاحتفال بيوم اليتيم، ويجب المساهمة فى إسعاد الأيتام ومشاركتهم مشاعرهم، وتكريمهم، وإحساسهم بأننا معهم فى كل وقت، وتقديم يدن العون لهم.

وأضاف نصر، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح أبواب الحدائق والمتنزهات، أمام الجمعيات الأهلية مجاناً، بكل مدن المحافظة، ومنها حديقة صنعاء، وحديقة العائلات بفوه، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وكل الحدائق بالمحافظة .

كما كرم اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، عدداً من الأيتام فى الاحتفال الذى أقيم بنادى مطوبس الرياضى، تحت رعاية جمعية تنمية المجتمع، وجمعية الفشل الكلوى بمطوبس، بحضور إيمان النحراوى نائب رئيس المدينة للشئون الاجتماعية، وعادل المسمارى مدير الشئون الاجتماعية، وعلى شيحه مدير الإداره التعليمية، والدكتورة فريدة عبده عضو نقابة الصيادلة، وصبرى رخا رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع، والدكتور أحمد لطفى مسئول التدريب الميدانى للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ومروى راشد، رئيس قسم المشاركة المجتمعية، ومشرفة الخدمة الاجتماعية ومشرفة المدارس، والأطفال الأيتام .

وتضمن الاحتفال مسابقة دينية وثقافية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرات أغانى وإلقاء شعر، ورسم على الوجوه بمشاركة الفنانه أميره جمعه، والفنانه أسماء عبد المنعم، وفقرة الأراجوز وفقرة سؤال وجواب، وفقرة ألعاب مع الأطفال، وتم تقديم الهدايا للأطفال .

 

حفل تكريم الايتام بمطوبس
حفل تكريم الأيتام بمطوبس

 

الاطفال المكرمين بمطوبس
الأطفال المكرمون بمطوبس

 

جالنب من الاحتفال بالايتام وطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية
جالنب من الاحتفال بالأيتام وطلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

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