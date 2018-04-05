صور.. محافظ سوهاج ينتقل إلى مستشفى الهلال لزيارة المصابين بحادث التصادم







سوهاج – عمرو خلف

انتقل منذ قليل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بتريلا بطريق سوهاج أسيوط الصحروى.

كانت أعداد ضحايا حادث تصادم سيارتين ميكروباص بتريلا عند الكيلو 15 بطريق سوهاج أسيوط الشرقى الصحراوى قد ارتفعت إلى 20 متوفيا، وتم نقلهم إلى مستشفى أخميم المركزى والتعليمى والجامعة والهلال والمنشأة.



































