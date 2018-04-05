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صور.. طلبة خدمة اجتماعية قنا يتبرعون بالدم لمرضى سرطان أورام الأقصر

الخميس، 05 أبريل 2018 06:52 م
صور.. طلبة خدمة اجتماعية قنا يتبرعون بالدم لمرضى سرطان أورام الأقصر طلبة خدمة إجتماعية قنا يتبرعون بالدم


الأقصر – أحمد مرعى
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زارت مجموعة من طلاب معهد الخدمة الاجتماعية بمحافظة قنا، مقر مستشفى علاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقدموا الدعم اللازم للمستشفى الذى يسير فى طريقه لخدمة مرضى محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد بالمجان تماما.

وقدم الطلاب الذين بلغ عددهم حوالى 50 طالب وطالبة، التبرعات المادية لصالح المستشفى لاستكمال المراحل المقبلة لضمان تقديم خدمة علاجية متكاملة بالمجان تماما، كما قاموا بعمل جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة واستمعوا لشرح رؤساء الأقسام حول طبيعة قسم العلاج الكيماوى وأجهزة العلاج الإشعاعى الأحدث فى مصر والشرق الأوسط، وكذلك غرف علاج اليوم الواحد والإقامة الداخلية والعناية المركزة والإفاقة والإنعاش وغيرها من الخطوات الجديدة داخلها.

كما تم تعريف الطلبة خلال الزيارة بافتتاح قسم جديد لتقديم التبرعات بالدم للزائرين ومرافقى المرضي، وذلك للمساهمة فى التبرع بمختلف أشكاله المادية والمعنوية وكذلك التبرع بالدم لصالح المرضى خلال تقديمهم للجراحات المختلفة فى دورة العلاج.

 

طلبة خدمة إجتماعية قنا يزورون يتبرعون بالدم (1)
طلبة خدمة إجتماعية قنا يزورون يتبرعون بالدم 

 

طلبة خدمة إجتماعية قنا يزورون يتبرعون بالدم (2)
طلبة خدمة إجتماعية قنا يزورون يتبرعون بالدم 

 

طلبة خدمة إجتماعية قنا يزورون يتبرعون بالدم (3)
طلبة خدمة إجتماعية قنا يزورون يتبرعون بالدم

 


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