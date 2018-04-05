صور.. توسعة رافد الطريق الدولى وإنشاء موقف للأتوبيس بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المهندس على عبدالستار، مساعد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية بردم طبان الرافد الدولى، وزراعته، للحد من الحوادث المرورية على الطريق، وردم المنطقة المنخفضة بجوار الرافد الدولى، "كفر الشيخ، بلطيم"، وتوسعة الطريق .

كما تفقد عبدالستار، الأعمال الجارية لإنشاء الموقف الخاص بشركة أتوبيسات وسط الدلتا بكفر الشيخ، والتى سيتم نقلها من مجمع المواقف، إلى المكان الجديد بجوار مشروع المياه العكرة، ووجه مساعد المحافظ، مقاول التنفيذ، بالعمل على مدار اليوم، وسرعة إنجاز العمل، فى المدة الزمنية للأعمال.

قال عبدالستار، إن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً، بنقل موقف القاهرة، وطنطا من مجمع المواقف، إلى المكان المخصص الجديد، بجوار مشروع المياه العكرة، شاملا القرار شركة أتوبيس وسط الدلتا، لتوسعة طريق المجمع، وتسيير حركة السير فى أوقات الذروة، وتخفيف الضغط عن تلك المنطقة، خاصة فى أيام سير السنة الدراسية من كل عام.



انشاء موقف اتوبيس جديد بكفر الشيخ



- توسعة رافد الطريق الدولي