صور.. استعدادات مكثفة بالاسكندرية لاستقبال شم النسيم







الإسكندرية جاكلين منير

شهدت شواطئ الاسكندرية الممتدة على مستوى عدد من الاحياء ، إستعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين والوافدين إلى المدينة للاحتفال بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، حيث يوجد بالإسكندرية نحو 40 شاطئ مقسم ما بين شواطئ مجانية وشواطئ مميزة وأخرى سياحية.

من جانبها أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استعدادها لاستقبال شم النسيم الذى يعتبر بداية موسم فصل الصيف، وقام اللواء أحمد حجازى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإصدار تعليمات مشددة على جميع المستأجرين بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة بكراسة الشروط وعدم إستغلال الرواد وتوفير كافة الخدمات المتفق عليها من عمال أبراج ومنقذى شواطئ ووضع لوحة إعلانات كبيرة عند مدخل الشاطئ بأسعار الدخول والشماسى والكراسى والإلتزام بتركيب كاميرات مراقبة لمراعاة توفير النواحى الأمنية بكافة الشواطئ.

كما شدد رئيس الإدارة المركزية على تجهيز دورات المياة ووحدات خلع الملابس، وزيادة عدد الشواطئ المجانية إلى 7 شواطئ، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية كشاطئ المندرة المجانى وشاطئ ميامى وشاطئ السرايا وشاطئ جليم والمكس والبيطاش والهانوفيل.

كما أكدت الإدارة عن وضع خطة مرور على كافة الشواطئ يوم شم النسيم ووجود مندوب من الاداره بكل شاطى لمنع الاستغلال وحل كافة المشاكل وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لزيادة عربات الإسعاف ومع مديرية الأمن لزيادة الحملات المرورية على طول الكورنيش وتم توقيع بروتوكول مع كلية التمريض وكلية التربية الرياضية لتوفير عمالة موسمية مدربة من مسعفين ومنقذين خلال فترة الصيف

كما أعلنت الادارة عن أنة جارى إنشاء ممشى " أهل مصر" بطول ١٠٠ متر كتجربة مبدئية لتعميم الفكرة بطول الكورنيش، بالإضافة إلى دهانات جميع أكشاك البحر ورفع كفاءة دورات المياه.

وأخيرا أكدت الادارة على إنهاء كافة المزايدات المقرر انتهاءها قبل شم النسيم وجارى إستكمال باقى المزايدات فى مواعيدها بعد شم النسيم، فيما تم وضع خطة مرور من جانب إداره السياحة للمرور على كافة المحال وذلك للتأكد من عدم إقامة حفلات بدون تصريح

وفى السياق نفسه، وفى إطار الاستعدادات المكثفة التى تشهدها الاسكندرية استعدادا لاستقبال شم النسيم، شددت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية على الاجراءات الوقائية خلال عيد شم النسيم ، وأكدت على توجيه مراقبى الأغذية لمتابعة وأخذ عينات لتحليلها من أماكن تصنيع وتخزين وبيع الفسيخ مع ضرورة التحفظ على الأغذية التى أخذت عينات منها لحين ظهور نتيجة التحاليل ، مع تأجيل أجازات مراقبى الأغذية فى غير الأحوال الطارئة الى انتهاء الاحتفالات

كما أكدت وكيل الوزارة على رش الحدائق والمنتزهات بالمبيدات الحشرية ضد الحشرات الطائرة والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ، فيما أكدت "الفناجيلى "على جاهزية قسم السموم بمستشفى العامرية لاستقبال الحالات ووجهت إلى التنسيق الدائم مع قسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى و شددت على ضرورة توافر سيارات إسعاف لسرعة التدخل لإسعاف أى حالة مصابة فى أقصر وقت ممكن.

كما أكدت على جاهزية تطبيق خطة الطوارئ المعتادة بجميع المستشفيات التابعة للمديرية وتشمل مضاعفة أطقم الطوارئ والتأكد من توافر المستلزمات والادوية وأكياس الدم مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية لمساعدة أى مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد و تحتاج قوى بشرية إضافية او تخصصات نادرة ، وشددت وكيل الوزارة على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ بالمديرية ورفع التقارير إلى وكيل الوزارة مباشرة ، كما وجهت إلى ضرورة التأكد من وجود فنيى الأشعة والمعامل وتوافر أفلام الأشعة ومستلزمات المعامل بالمستشفيات

من جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان، على رؤساء الاحياء و المديريات المعنية ، لتكثيف الاستعدادات خاصة بالشواطئ وتكثيف المراقبة عليها ، و تنظيم وتسهيل العملية المرورية، نظرا لزيادة أعداد زائري الثغر خلال تلك الفترة" ، مكلفا رؤساء الأحياء والتنفيذين بالاستمرار في رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة ومستوى النظافة، والعمل علي ظهور المحافظة بشكل مشرف موضحا أن الهدف هو الحفاظ على المستوي الجيد للمحافظة في كافة المجالات والقطاعات.

وأكد المحافظ على مسئولي شركات الغاز المسئولين عن تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بالإسكندرية بتنظيم العمل وعمليات الحفر وتحديد المواعيد والتنسيق مع إدارة المرور خاصة بالشوارع الرئيسيّة وذلك لإنجاز أعمال المشروع وعدم توقفه خلال فترة الاجازات والصيف وكذا عدم تعطيل وإعاقة الحركة المرورية في الفترة التي تشهد بها المحافظة كثافة مرورية عالية.



ممشى أهل مصر



صيانة الميادين لاستقبال الوافدين



وضع الزهور بالميادين



دهانات الارصفة



نظافة و دهانات الكورنيش



صيانة و تطوير الشواطئ



تجهيز شاطئ ميامى المجانى