صور.. استشهاد فلسطينى بنيران إسرائيلية على حدود غزة

صور.. استشهاد فلسطينى بنيران إسرائيلية على حدود غزةالخميس، 05 أبريل 2018 12:22 م
تشييع جثمان شاب استهدفه قوات الاحتلال على حدود غزة
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قال مسؤولو صحة، إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية على الحدود مع غزة، اليوم الخميس، و نشرت وكالة "رويترز" صورا لتشييع جثمانه، فيما توفى آخر متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا فى مواجهات اندلعت قبل أسبوع على الحدود بين القطاع وإسرائيل إلى 19 قتيلا، وقال الجيش الإسرائيلى إن إحدى طائراته استهدفت مسلحا قرب السياج الأمنى الممتد بطول الحدود مع قطاع غزة.
وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضى، احتجاجا يستمر 6 أسابيع وأقاموا خياما عند السياج الأمنى، ويطالب المحتجون بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة.
بكاء أصدقاء الفلسطينى الذى استهدفته قوات الاحتلال
تشييع جثمان شاب فلسطينى فى قطاع غزة
حمل جثمان الشاب الفلسطينى
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