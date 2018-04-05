video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. استشهاد فلسطينى بنيران إسرائيلية على حدود غزة

الخميس، 05 أبريل 2018 12:22 م
صور.. استشهاد فلسطينى بنيران إسرائيلية على حدود غزة تشييع جثمان شاب استهدفه قوات الاحتلال على حدود غزة


رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤولو صحة، إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية على الحدود مع غزة، اليوم الخميس، و نشرت وكالة "رويترز" صورا لتشييع جثمانه، فيما توفى آخر متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا فى مواجهات اندلعت قبل أسبوع على الحدود بين القطاع وإسرائيل إلى 19 قتيلا، وقال الجيش الإسرائيلى إن إحدى طائراته استهدفت مسلحا قرب السياج الأمنى الممتد بطول الحدود مع قطاع غزة.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأسبوع الماضى، احتجاجا يستمر 6 أسابيع وأقاموا خياما عند السياج الأمنى، ويطالب المحتجون بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة.

بكاء أصدقاء الفلسطينى الذى استهدفته قوات الاحتلال
بكاء أصدقاء الفلسطينى الذى استهدفته قوات الاحتلال

 

تشييع جثمان شاب فلسطينى فى قطاع غزة
تشييع جثمان شاب فلسطينى فى قطاع غزة

 

حمل جثمان الشاب الفلسطينى
حمل جثمان الشاب الفلسطينى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة (صور)

صور.. العالم هذا المساء.. جرحى فى تصادم قطارين بألمانيا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى غزة.. التحالف العربى يحبط هجوما لميليشيا الحوثى على ناقلة نفط سعودية

استشهاد فلسطينى فى غارة جوية إسرائيلية ليلا على شرق غزة

هآرتس: الجيش الإسرائيلى يحقق مع نفسه فى ظروف استشهاد فلسطينيين بمسيرة العودة

اخبار عربيه

فلسطين

اسرائيل

غزه

قوات الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة