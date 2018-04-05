صور.. أهالى إسنا بالأقصر يشيعون جنازات 19 من ضحايا حادث الطريق الصحراوى بسوهاج







الأقصر – أحمد مرعى

شيع الآلاف من أبناء مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، جنازات ضحايا حادث التصادم الذى وقع أمس الأربعاء، بالطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج، والذى راح ضحيته 19 من أبناء مدينة إسنا، حيث ودعت قرية النمسا، خمسة من أبناء اسرة واحدة كانوا قد لقوا مصرعهم فى الحادث، فيما شهدت قرى الدقيرة والدير والقرايا والمساوية والعضايمة مواكب جنائزية حاشدة لتشييع جثامين أبناء تلك القرى.

وكانت قرى مركز إسنا قد اكتست بالسواد، بعد سماع المواطنين لخبر مصرع 19 من أبنائها الذين كانوا قادمين من القاهرة فى أتوبيس اصطدم بسيارة نقل، وتجمع الآلآف على مداخل القرى فى انتظار جثامين الضحايا طوال ليل الأربعاء ونهار الخميس، وكان من بين المتوفين كل من (فاطمة عبدالرحيم النوبى، صباح عبد الرحيم النوبى، الطفلة وردة عبد الله الحمادى، فاطمة عبد الرزاق مغازى، جعفر أحمد محمد سائق السيارة، فراج محسب عبد الرازق، دياب محمود دياب وابنته، محمد طه محمد طه، أحمد حسن، زينب أحمد موسى، ملك صابر محمد على، أحمد عبد اللطيف أحمد، عبد الفراج رزق إبراهيم).

ووقع حادث التصادم أمس الأربعاء، بالطريق الصحراوى الشرقى لمحافظة سوهاج، وذلك بين السيارة رقم السيارة رقم ص ق ج 6319 محافظة الأقصر والسيارة ق م ص 476 بالمقطورة صا ج 276 ترله فر قائدها هاربا.



وصول سيارات الاسعاف لمدينة اسنا بداخلها جثامين الضحايا



أهالي إسنا يشيعون جنازات ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج



جانب من تشييع جنازات ضحايا حادث سوهاج



جنازات مهيبة بقري اسنا لضحايا الحادث



جانب من تشييع جثامين ضحايا الحادث المأسوي باسنا



احد ضحايا قرية الدقيرة باسنا