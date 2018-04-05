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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالبحيرة

الخميس، 05 أبريل 2018 11:19 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة الماشية بأبو المطامير.
 
أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير برئاسة الرائد ماجد الحبشى بتفقد الحالة الإمنية بدائرة المركز تم  ضبط سيارة "جامبو" محملة بعدد 7 رأس ماشيه صغيرة "أبقار" يستقلها كل من: حمزه ر ش ح 27 سنة عاطل وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62X39 ، عدد 3 خزينة خاصة بها عدد 65 طلقه من ذات العيار ، وعاطف ش ح ال 49 سنة عاطل و مقيمان منشية ناصر/ القاهرة ولهما محل إقامة آخر بنى حسين - مركز أسيوط، و محمد ص ع م  28 سنة عاطل ومقيم مركز دشنا قنا.
 
و بتطوير مناقشة المتهمين بمعرفة ضباط فرع البحث الجنائي بالنوبارية وضباط وحدة مباحث المركز ، إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات الماشية وأضافوا بأن الماشية المضبوطة بحوزتهم قاموا بسرقتها من مسكن صبحي م م مقيم بناحية قرية أم جعفر دائرة مركز كفر الشيخ والمُحرر بشأنها المحضر اللأزم.
 
كما إعترفوا بسرقة 58 رأس أغنام والمحرر عنها بلاغ السعداوي م ع "راعي أغنام " ومقيم قرية إسحاقه / مركز كفر الشيخ و سرقة 32 رأس أغنام و 6  رؤوس ماشية عن بلاغ سالم ح س ح 27 سنة "راعي أغنام " ومقيم عزبة شعيب جناكليس مركز أبوالمطامير  وواقعة المحضر جنح مركز دمنهور .. بشأن سرقة عدد 60 رأس أغنام عن بلاغ محمد ر إ خ ال 48 سنة فلاح ومقيم قرية نديبة مركز دمنهور.
 
و بإستدعاء مالك الماشية المضبوطة بحوزه المتهمين ، تعرف عليها و تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبو المطامير وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 
 

 


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