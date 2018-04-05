زراعة كفر الشيخ: إزالة 140 حالة تعدٍ وبدء زراعة المحاصيل الصيفية







كفر الشيبخ – محمد سليمان

قال المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 140 حالة تعدٍ على مساحة أكثر من 12 فدانًا على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، وزراعة المحاصيل الصيفية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية أرز بدار 257 فدان، وأرز شتل 654 فدانا.

وأضاف عبد العظيم، فى بيان له، انه تم حصاد المحاصيل الشتوية على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، فتم حصاد 17 ألف فدان قمح، و227 فدان كتان، وألف فدان فول 100 فدان شعير، وتم إخلاء وحرث وتخطيط لزراعة القطن هذا العام لأكثر من 33 ألف فدان، زُرع منها 4 آلاف فدان حتى الآن فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة.

وقال عبد العظيم، تم نقل للجمعيات الزراعية بالمراكز لجميع قطاعات الزراعة بالمحافظة أكثر من 14 ألف إردب من بذرة القطن، وتم توزيع 5 ألاف إردب وتم توزيع طن تقاوى ذرة، كما تم علاج 86 ألف فدان بنجر، و200 ألف فدان قمح، و12 ألف فدان فول المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من آفات دودة القطن، ودودة قارضة، حفار، وتم تطهير 40 كيلو مراوى، و44 كيلو مصارف.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، عقدت مديرية الزراعة ندوة عن التكثيف الزراعى لمحصول السمسم المحمل على الذرة بقاعة المديرية بكفر الشيخ، ويوم حصاد لمحصول بنجر السكر بمركز قلين، ويوم حصاد لمحصول الكتان بمركز دسوق، وأنه تفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز كفر الشيخ، وقلين، ودسوق، والرياض، وسيدى سالم.