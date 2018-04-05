رئيس جامعة بنها يطالب اتحاد الجامعات العربية بالحفاظ على العلاقات بين الدول الاعضاء

رئيس جامعة بنها يطالب اتحاد الجامعات العربية بالحفاظ على العلاقات بين الدول الاعضاءالخميس، 05 أبريل 2018 12:38 م
الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها
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وافق اتحاد الجامعات العربية صباح اليوم الذي يعقد دورته الواحد والخمسين في لبنان، علي نقل اللجان العلمية من كليه الحقوق بجامعة القاهره الي جامعة الامارات، وذلك وفقاً لرأي اللجنه المشكله من الاتحاد .
وقد أبدي الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها المشارك في اجتماعات الاتحاد الحالية ، اعتراضه علي اتخاذ مثل هذا القرار قائلاً: أن هذا القرار قد يكون سبباً في تصدع العلاقات بين الاشقاء.
وطالب القاضي الاتحاد بضرورة اعادة النظر في هذا القرار حتي لا تحدث خلافات بين الدول الاعضاء في اتحاد الجامعات العربية وضرورة العمل علي الحفاظ علي العلاقات بينهم.
وقد أيد الدكتور سلطان أبوعرابي أمين عام الاتحاد المنتهية ولايته رأي القاضي، الا ان القرار قد تم اتخاذه بتصويت غالبية أعضاء الاتحاد رغم رفض الجامعات المصرية المشاركة في هذه الدوره.
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