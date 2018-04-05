video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنيا يكرم البعثة الألمانية بمنطقة تونا الجبل

الخميس، 05 أبريل 2018 03:22 م
رئيس جامعة المنيا يكرم البعثة الألمانية بمنطقة تونا الجبل جانب من التكريم


المنيا - حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قام الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا باستقبال الدكتور اسكوت باكينج  الأستاذ بجامعة ديبول شيكاجو الولايات المتحدة الأمريكة، لمناقشة بروتكول تعاون مشترك مع رئيس جامعه المنيا ،ويتضمن البروتوكول تعاون في الأبحاث العلمية والمشاريع والتدريبات الطلابية.

كما قام رئيس الجامعة بتكريم البعثة الاثرية الألمانية ممثلاً عنها الدكتورة هيكا بفوند، وفريدريكا الأستاذتين بجامعة هيلدسهايم الألمانية، بعد أن تم عرضهم لنتائج المرحلة الأولي من بروتوكول التعاون بين جامعة المنيا ومتحف وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، حيث قاموا بعرض نتائج تدريب طلاب جامعة المنيا في دولة ألمانيا وبمنطقة تونا الجبل بالمنيا وتسليم شهادات التخرج للطلاب المتدربين بعد نجاح المرحلة الأولى والتى استمرت لمدة 5 سنوات، والوقوف على استمرارية بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة هيلدسهايم بألمانيا، وذلك بعد الزيارة التى قام بها رئيس الجامعة بمنطقة العمل بتونا الجبل والتى أثنى خلالها على مستوى الطلاب المتدربين واظهارهم الوجه الحضارى لمحافظة المنيا وآثارها.


ومن جانبه أشار الدكتور حسين محمد على أستاذ الآثار بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، ومنسق البعثتين بتونا الجبل وبني حسن، بأن البعثة الألمانية قامت بترميم البيوت الجنائزية بمنطقة تونا الجبل، كما قام الطلاب المرممين بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا بتثبيت الاعمدة حول مقبرة بيتوزيريس بعد اكتشافها، لافتاً بأنه تم مناقشة تجديد العمل بالمنطقة لمدة 3 سنوات كمرحلة ثانية وتوفير الدعم اللازم للمشروع.

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنيا تطلق مهرجانها الرياضى الأول بالتعاون مع الشباب والرياضة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

جامعة المنيا

تونا الحبل




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة