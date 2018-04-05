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الخميس، 05 أبريل 2018 01:45 م
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توزيع 1328 فيزا تكافل وكرامة على المستحقين في دمياط

الخميس، 05 أبريل 2018 01:33 م
توزيع 1328 فيزا تكافل وكرامة على المستحقين في دمياط توزيع فيزا تكافل وكرامه-ارشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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بدأت إدارة الشئون الاجتماعية بفارسكور بمحافظة دمياط وبالتعاون مع الوحدات المحلية بتوزيع بطاقات الفيزا الخاصة بمشروع تكافل وكرامة.

وقال اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة فارسكور ،أنه تم توزيع  1328بطاقة فيزا للحالات الأكثر إحتياجا داخل مركز ومدينة فارسكور. 

 


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