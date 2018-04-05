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تربية جامعة قناة السويس تحتفل بتخريج الدفعة السابعة علم نفس

الخميس، 05 أبريل 2018 11:24 ص
تربية جامعة قناة السويس تحتفل بتخريج الدفعة السابعة علم نفس جانب من حفل التخرج


الإسماعيلية – جمال حراجى
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احتفلت كلية التربية بجامعة قناة السويس، بتخريج الدفعة السابعة من قسم علم النفس، تحت رعاية الدكتورممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورمدحت صالح عميد الكلية، وأقيم الحفل بقاعة المناقشات بكلية التربية بحضور الدكتورمدحت صالح عميد الكلية والدكتور شعبان حفني العميد الأسبق، والدكتورة زينب عبد العليم وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور مدحت صالح عميد الكلية خلال كلمتة على دور الدكتورشعبان حفني العميد السابق فى بناء هذا الصرح العلمى المتميز مقدما الشكر لجميع الأساتذة والطلاب الخريجين للعام الدراسي 2017/ 2018 وذويهم ، وتمنى لجميع الطلبه مستقبل باهر فى عصرالتميزوالطفرة العلمية والتطورالذى تشهده مصر، وأن هذا هوعصرالشباب والمواهب الشابه المشاركه فى مشاريع تطور البلاد، وأن التكريم ليس لهم وإنما لذويهم الذين جاهدوا وتحملوا المشقة.

 


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