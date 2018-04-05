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تحرير 1424 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات مجهولة فى حملة أمنية بالمنوفية

الخميس، 05 أبريل 2018 12:27 م
تحرير 1424 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات مجهولة فى حملة أمنية بالمنوفية حملة مرور - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، اليوم الخميس، حملة موسعة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير الأمن، وبرئاسة قيادات المديرية، لتأكيد انضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1424 مخالفة متنوعة، شملت حالة سير عكس الاتجاه، و149 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، و83 سيارة بدون رخصة قيادة، و80 سيارة بدون رخصة تسيير، وسيارة بدون لوحات، و43 "توك توك"، و36 دراجة نارية بدون لوحات، و1022 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، شنت المديرية حملة أسفرت عن فحص 9 سيارات متروكة، فحصها خبراء المفرقعات وعقموها، وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها، وجارٍ استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة بشأن وقائع الضبط.

 

 


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