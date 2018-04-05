انطلاق فعاليات مؤتمر تطبيقات التقنية الحيوية فى الزراعة بجامعة بنها







القليوبيه-نيفين طه

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لتطبيقات التقنية الحيوية فى الزراعة، والذى تنظمة كلية الزراعة جامعة بنها، تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة وافتتحه الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمود عراقى عميد الكلية، واللواء هشام أمنة نائبًا عن محافظ البحر الأحمر، والدكتور جانج شيانلونج نائب رئيس جامعة وسط الصين، وتستمر أعماله حتى السابع من شهر أبريل الجارى.

وقال الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتى إيمانا بدور جامعة بنها فى نشر وتطوير ودعم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة وتجسيدا لتفاعلها مع القضايا القومية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشارك فيه 30 باحثا من جامعة وسط الصين و9 من باكستان ونيجيريا والعراق واليمن والجزائر وليبيا وسوريا، وأكثر من 200 مشاركا من مختلف جامعات مصر ومراكزها البحثية المتنوعة هذا بخلاف الحضور من أعضاء هيئة التدريس من جامعة بنها ليصل ما يتم مشاركتهم ما يزيد عن 300 باحثا.

وأضاف عراقى أن المؤتمر يتضمن عقد 12 جلسة علمية، منها جلسة يرأسها نائب رئيس جامعة وسط الصين عن استنباط أصناف من الأرز تروى بالمياه المالحة وتقاوم الجفاف والتصحر، وكذلك جلسات بمجال تطبيقات الانتخاب الجينومى فى الدواجن والمكافحة البيولوجية للآفات وتطبيقات تكنولوجيا النانو فى الزراعة، وذلك ضمن المشروعات القومية التى ترعاها الحكومة فى الفترة الحالية.

كما تتضمن الجلسات عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية ذات الصلة بالمشروعات القومية المصرية، بالإضافة لجلسات علمية فى مجالات تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى البيولوجيا الجزيئية والحيوان والنبات والكميات الحيوية والميكروبيولوجى وتكنولوجيا سلامة وجودة وتصنيع الغذاء والمقاومة الحيوية للآفات والتسميد الحيوى وهندسة النظم الحيوية واقتصاديات وإدارة هذه التطبيقات.

وأضاف الدكتور ماهر حسب النبى أمين عام المؤتمر، أن المؤتمر أصبح من المؤتمرات العلمية الدولية الهامة والمتميزة بمجال تطبيقات التكنولوجيا الحيوية والذى يحرص الكثير من الباحثين على حضوره والمشاركة فى فاعليات جلساته العلمية لسمعته المتميزة، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الباحثين المصريين والأجانب من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر أن المؤتمر يناقش أكثر من 101 بحث علمى فى مختلف التخصصات، مضيفًا أن المؤتمر يناقش استخدام تطبيقات التقنية الحيوية فى مجال الإنتاج الحيوانى وزراعة الأنسجة والإنتاج النباتى وجودة وسلامة الغذاء والمبيدات والأسمدة الحيوية وهندسة النظم الزراعية والحيوية والبيولوجيا الجزيئية وعلوم الاقتصاد الزراعى.