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الفريق مُهاب مميش يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة

الخميس، 05 أبريل 2018 04:15 م
الفريق مُهاب مميش يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة الفريق مهاب مميش


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أرسل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزة فى الانتخابات الرئاسية.
 
 
وقال مميش، فى رسالتة للرئيس، يسعدنى بالأصالة عن نفسى وعن مجلس إدارة هيئة قناة السويس وجموع العاملين بها وبشركاتها أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة على ثقة شعب مصر العظيم، داعين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، ونعاهد الله والوطن على الاستمرار في بذل الجهد لتطوير القناة وتعظيم إيراداتها لتظل شرياناً للخير والعالم وركيزة من ركائز اقتصادنا الوطني".
 

أرسل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزة فى الانتخابات الرئاسية 


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