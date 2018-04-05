أمن البحيرة يحرر 2167 مخالفة مرورية ويضبط 1481متهما هاربا فى حملة موسعة







البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة موسعة اليوم الخميس، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، وحائزى والمتاجرين بالأسلحة والمخدرات، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى، مدير إدارة المرور، عن ضبط 1481 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس، وتم تحرير 2167 مخالفة مرورية متنوعة، بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع، والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 131 إشغال طريق (ثابت ومتحرك).