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أرامكو: جميع مرافقنا فى جازان آمنة بعد هجوم صاروخى من ميليشيا الحوثى

الخميس، 05 أبريل 2018 03:03 ص
أرامكو: جميع مرافقنا فى جازان آمنة بعد هجوم صاروخى من ميليشيا الحوثى شركة أرامكو- أرشيفية


(رويترز)
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قالت أرامكو السعودية، الأربعاء، إن جميع مرافقها فى منطقة جازان الجنوبية الغربية "آمنة وتعمل بشكل طبيعي" بعد أن قالت مليشيات الحوثى المسلحة فى اليمن إنها استهدفت صهاريج تخزين هناك بصاروخ.

وقال التحالف العربى الذى تقوده السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت صاروخا فى الأجواء فوق جازان. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

 

 

 

 


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