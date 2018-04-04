صور.. رئيس جامعة أسيوط يشهد المؤتمر السنوى للأمراض النفسية والعصبية







أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة الدائم على مواكبة كافة المستجدات والتطورات الطبية الحديثة التى من شأنها التحسين المستمر فى جودة المنظومة الطبية داخل كلية الطب والمستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها الطبية الدقيقة، والمساهمة فى سرعة إنقاذ المريض والحصول على عناية طبية سريعة وعلى مستوى متميز من الكفاءة والفعالية.

وأشاد بنشاط قسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب الذى لا يألو جهداً فى تقديم العناية الطبية الطارئة والفائقة لقطاع عريض من مرضى المخ والأعصاب خاصةً فى ظل الدور الراقى لأساتذة القسم وإسهاماتهم الفاعلة منذ نشأته فى العمل على تلبية كافة الاحتياجات التى تكفل مواكبة كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى والأكاديمى وتطبيق أحدث أنظمة العلاج العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى انطلاق وقائع المؤتمر السنوى السادس عشر لقسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب، والذى نظمه القسم بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسى بعنوان "الاتجاهات الحديثة لعلاج الأمراض النفسية والعصبية".

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب وبحضور الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر ورئيس جامعة أسيوط الأسبق والدكتور محمود رأفت قنديل أستاذ الطب النفسى ومؤسس قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب، والدكتور علاء درويش رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، إلى جانب لفيف من أساتذة ورواد الطب النفسى من جامعات الأزهر ، القاهرة ،عين شمس ، المنصورة ، أسوان ، المنيا.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب باسيوط على دور اللقاءات العلمية والمؤتمرات الطبية الخاصة بمجال الطب النفسى و إسهامها فى زيادة توعية المجتمع بالأمراض النفسية وكيفية التعامل الصحيح مع المريض النفسى والذى يعانى من مشكلات واضطرابات نفسية قد تؤثر على سلوكه فى المجتمع ، موضحاً أهمية الدور الذى يقع على عاتق المتخصصين فى مجال الطب النفسى فى القضاء على المفاهيم المغلوطة للأمراض النفسية وتصحيح نظرة المجتمع إلى المريض النفسى ، وفى هذا الإطار أشاد بجهود قسم الأمراض النفسية والعصبية بكافة أعضاؤه وذلك نظراً لإسهاماتهم العلمية فى الارتقاء بالناحية الطبية ودورهم فى إعادة التأهيل النفسى للمرضى.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى بحرص جامعة أسيوط على متابعة كافة أنشطة الجمعية المصرية للطب النفسى ومشاركتها المستمرة فى كافة الأحداث واللقاءات العلمية وورش العمل الخاصة بالجمعية، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى النهوض بالمنظومة الطبية ودعم برامج التعليم الطبى المستمر لشباب الأطباء مما يسهم فى رفع كفاءة المستوى العلمى والإكلينيكى للأطباء وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والرواد المتخصصين فى الطب النفسى من شتى محافظات الجمهورية وهذا من شانه الإسهام فى تبادل الخبرات والمعارف العلمية للوصول إلى أسس سليمة يقوم عليها مجال الطب النفسى.

وحول وقائع المؤتمر أوضح الدكتور علاء درويش رئيس القسم ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يهدف فى نسخته السادسة عشر إلى التعرف على كل ما هو جديد فى مجال تشخيص وعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وذلك من خلال محورين أساسيين، يشمل أولهما إلقاء الضوء على بعض الأمراض العصبية كالصرع، التصلب المتعدد ، العته، السكتة الدماغية وذلك من خلال 21 جلسة ومحاضرة علمية، كما يشمل المحور الثانى التعرف على بعض الاضطرابات النفسية التى يعانى منها المريض النفسى كالاكتئاب ، الإدمان ، الصحة النفسية لمرضى القلب والكبد، التوحد وذلك من خلال 21 جلسة علمية ، مشيراً انه من المقرر ان يتم عقد ورشتى عمل حول العلاج النفسى وأساسيات الطب الشرعى وذلك ضمن فعاليات المؤتمر.

كما أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط حرص وزارة الصحة فى العمل حالياً على تكوين منظمة صحية متكاملة وشاملة تعمل بالتعاون مع كافة المستشفيات الجامعية وأقسام كلية الطب ومستشفيات وزارة الصحة ومرافق الإسعاف وذلك من خلال تفعيل العديد من البروتكولات والاتفاقيات التى من شانها الاهتمام بحالات الطوارئ وسرعة إنقاذ المريض وصرف العلاج على دقيق ومنتظم , موضحاً أن الوزارة أقامت خلال الآونة الأخيرة العديد من الندوات و ورش العمل المختلفة بالمحافظة فى مجالات الاهتمام بأمراض القلب وعربات الإسعاف وغرف الطوارئ وجلطات المخ والأعصاب إلى جانب تقديم كافة سبل التوعية الكافية فى مجالات صحة وسلامة المرضى.

الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد تكريم لفيفاً من أساتذة الصحة النفسية والعصبية بإهدائهم درع الجامعة ، وفى مقدمتهم : الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة السابق ورئيس جامعة بدر والدكتور رفعت محفوظ محمود أستاذ الطب النفسى بالمنيا ,،وكلاً من الدكتور محمد حامد غانم والدكتور طارق أساتذة الطب النفسى بجامعة عين شمس، وكذلك درع الكلية للدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى ،وذلك إلى جانب إهداء درع المؤتمر والقسم لكلاً من الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وكلاً من الدكتور حسن محمد فرويز والدكتور عصام درويش والدكتورة إيمان خضر من رؤساء القسم السابقين ، وكلاً من الدكتور وجيه عبد الناصر حسن والدكتورة وفاء محمد فرغلى أساتذة الطب النفسى بالقسم.

على جانب آخر، أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عن قراره بمنح يوم الأحد القادم 8 أبريل اجازة للطلاب والعاملين الدائمين والموسمين بمختلف كليات الجامعة وذلك بما يتيح للطلاب والعاملين الإستفادة بثلاثة أيام أجازة متواصلة حيث يعد يوم السبت أجازة أسبوعية داخل الجامعة ويوم الأثنين عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار يأتى بمثابة أجازة منتصف الفصل الدراسى الثانى والمدرجة ضمن خريطة العام الجامعى وهو ما يقابل أعياد الأقباط ويتزامن مع أعياد شم النسيم، على أن يتم أستئناف العمل والدراسة بالجامعة يوم الثلاثاء 10 إبريل 2018.

وقال محمود بخيت أمين عام الجامعة إن قرار رئيس الجامعة يهدف إلى التخفيف عن العاملين والطلاب ضغط الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى والذى لن يؤثر ذلك اليوم على حساب المستحقات المالية للعاملين والمرتبطة بنسبة محددة للحضور، مضيفاً أنه من المقرر ـأن يتم تطبيق القواعد المعتادة والمنظمة للعمل داخل الوحدات الإنتاجية والخدمية بمستشفيات أسيوط الجامعية حيث يتم منح يوم بدل راحة لمن يستلزم حضوره من العاملين فى ذلك اليوم.

كما أقامت كلية التربية بجامعة أسيوط ورشة عمل عن التصحيح الإلكترونى للامتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية ، وضرورة تطوير أساليب التدريس ،والتقويم فى ضوء التقدم التكنولوجى ، وذلك بحضور الدكتور عادل النجدى عميد الكلية والدكتور خضر مخيمر أبوزيد وكيل الكلية ، والدكتور على كمال معبد وكيل الكلية والدكتور حمدى البيطار مدير وحدة ضمان الجودة وعدد من أساتذة الكلية ومعاونيهم.

ومن جهته قال الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية أن التصحيح الإلكترونى للامتحانات أصبح ضرورة ملحة تبرز الحاجة إليه خصوصا مع تزايد أعداد الطلبة الملتحقين بالكلية سواء طلبة الكلية فى مرحلة الليسانس والبكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا على إختلاف تخصصاتهم وشعبهم، و أن كلية التربية تأتى فى مقدمة كليات جامعة أسيوط فى تطبيق منظومة التصحيح الإلكترونى للامتحانات حيث بلغ عدد أجهزة التصحيح الإلكترونى بالكلية سبعة أجهزة موزعة على سبعة كنترولات كان لها دور كبير فى إنجاز العمل بشفافية ونزاهة تامة.

وأكد الدكتور إمام مصطفى سيد الأستاذ بكلية التربية أن التصحيح الإلكترونى للامتحانات له أهمية كبرى حيث إنه يوفر الجهد والوقت والمال مضيفا أنه يعد أحد أبرز احتياجات الميدان التعليمى ففيه تنخفض نسبة الأخطاء وتزداد الثقة فى دقة النتائج.

وفى نهاية ورشة العمل دارت حلقة نقاشية مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن المشكلات التى تواجه بناء الاختبارات الإلكترونية وتصحيحها والحلول المقترحة لمواجهتها.



رئيس جامعة اسيوط يشهد انطلاق مؤتمر الأمراض النفسية والعصبية



رئيس جامعة اسيوط يشهد انطلاق مؤتمر الأمراض النفسية والعصبية



رئيس جامعة اسيوط يشهد انطلاق مؤتمر الأمراض النفسية والعصبية



رئيس جامعة اسيوط يشهد انطلاق مؤتمر الأمراض النفسية والعصبية



رئيس جامعة اسيوط يشهد انطلاق مؤتمر الأمراض النفسية والعصبية



رئيس جامعة اسيوط يشهد انطلاق مؤتمر الأمراض النفسية والعصبية