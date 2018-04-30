وصول و سفر 2348 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر و تداول 301 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 وعلى متنها 37 شاحنة ، كما تغادر السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 62 راكب و76 شاحنة و5 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها و553 راكب و4 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و43 سيارة ، كما تغادر العبارة محبة وعلى متنها 492 معتمر متجهة الى ميناء ينبع والسفينتين الرياض والحرية2 وعلى متنهم 247 راكب و90 شاحنة و14 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 994 راكب منهم 45 معتمر وتداول 82 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج وعلى متنهم وعلى متنها 314 راكب و27 براد و20 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 384 راكب و19 براد و10 تريلا و17 سيارة و2 باص جيت ، فيما غادرت السفينتين ايلة و بريدج وعلى متنهم 296 راكب منهم 45 معتمر و1 باص عمرة و4 براد و2 تريلا و8 سيارة و2 باص جيت.