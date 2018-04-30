وزير الداخلية التونسى: 60 ألفا من قوات الأمن لتأمين الانتخابات البلدية







تونس أ ش أ

أكد وزير الداخلية التونسى لطفى براهم، استعداد القوات الشرطية لتأمين الانتخابات البلدية المقررة فى السادس من مايو بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

وأوضح براهم، فى تصريحات على هامش حضوره مساء اليوم حفل تخرج ضباط الحرس الوطنى للسنة الدراسية 2017/2018، أنه سيؤمن العملية الانتخابية ستون ألفا من قوات الأمن والجنود، لضمان سير عملية الاقتراع للانتخابات البلدية فى أجواء آمنة ومستقرة.