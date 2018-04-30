video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 أبريل 2018 11:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الداخلية التونسى: 60 ألفا من قوات الأمن لتأمين الانتخابات البلدية

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:19 م
وزير الداخلية التونسى: 60 ألفا من قوات الأمن لتأمين الانتخابات البلدية لطفى براهم وزير الداخلية التونسى


تونس أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الداخلية التونسى لطفى براهم، استعداد القوات الشرطية لتأمين الانتخابات البلدية المقررة فى السادس من مايو بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

وأوضح براهم، فى تصريحات على هامش حضوره مساء اليوم حفل تخرج ضباط الحرس الوطنى للسنة الدراسية 2017/2018، أنه سيؤمن العملية الانتخابية ستون ألفا من قوات الأمن والجنود، لضمان سير عملية الاقتراع للانتخابات البلدية فى أجواء آمنة ومستقرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تطرح إعلانا لحرية الإعلام فى العالم العربى فى اتحاد إذاعات الدول العربية

وزير الداخلية التونسى لطفى براهم

وزير الداخلية التونسى

تونس

أخبار تونس

60 ألفا من قوات الأمن

تأمين الانتخابات البلدية




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة