محافظ قنا: غلق الطريق الصحراوى الغربى وطريق قفط القصير لسوء حالة الطقس







قنا - هند المغربى

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه بالتنسيق مع اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تم غلق طريق "قـفط – القصير"، وغلق طريق قنا – سوهاج الصحراوى الغربى، وتحويل مساره إلى طريق مصر – أسوان الزراعى الغربى، نظرًا لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، ما يؤدى لانخفاض الرؤية.