محافظ قنا: غلق الطريق الصحراوى الغربى وطريق قفط القصير لسوء حالة الطقس

محافظ قنا: غلق الطريق الصحراوى الغربى وطريق قفط القصير لسوء حالة الطقسالإثنين، 30 أبريل 2018 06:56 م
جانب من العاصفة الترابية التي تضرب قنا
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه بالتنسيق مع اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تم غلق طريق "قـفط – القصير"، وغلق طريق قنا – سوهاج الصحراوى الغربى، وتحويل مساره إلى طريق مصر – أسوان الزراعى الغربى، نظرًا لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، ما يؤدى لانخفاض الرؤية.
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