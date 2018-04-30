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الإثنين، 30 أبريل 2018 08:06 م
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محافظ قنا: غلق الطريق الصحراوى الغربى وطريق قفط القصير لسوء حالة الطقس

الإثنين، 30 أبريل 2018 06:56 م
محافظ قنا: غلق الطريق الصحراوى الغربى وطريق قفط القصير لسوء حالة الطقس جانب من العاصفة الترابية التي تضرب قنا


قنا - هند المغربى
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه بالتنسيق مع اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تم غلق طريق "قـفط – القصير"، وغلق طريق قنا – سوهاج الصحراوى الغربى، وتحويل مساره إلى طريق مصر – أسوان الزراعى الغربى، نظرًا لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، ما يؤدى لانخفاض الرؤية.
 
العاصفة الترابية التي تضرب قنا (1)
 

العاصفة الترابية التي تضرب قنا (2)
 

العاصفة الترابية التي تضرب قنا (3)
 

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