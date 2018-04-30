محافظ قنا: إقامة 11 معرض "أهلا رمضان" بمراكز المحافظة بأسعار مخفضة

أوضح الهجان انه سيتم إقامة 3 معارض "أهلا رمضان" بمدينة قنا تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الاستهلاكية مضيفا انه تم التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية التموين لإقامة عدد 8 معارض أخري بمختلف مدن المحافظة علي أن تتولي الشركة القابضة للسلع الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية والسلاسل التجارية بالمحافظة تزويد تلك المعارض بالمنتجات والسلع الغذائية المطلوبة خلال فترة إقامة المعرض كما أعطي تعليماته بالتنبيه علي جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومجالس المدن لمراقبة حركة البيع والشراء داخل تلك المعارض للتأكد من تقديم خدماتها بالشكل الذي يرضي جميع المواطنين.

وأكد الهجان أن معارض أهلا رمضان ستقوم ببيع جميع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات شهر رمضان لأهالي المحافظة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية لافتا إلي أن محافظة قنا تهدف إلي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم من خلال إقامة تلك المعارض مضيفا انه تم بالأمس افتتاح 6 منافذ جديدة لبيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمراكز قنا وقوص وقـفط ونجع حمادى.