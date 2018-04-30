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محافظ سوهاج يوجه بمراجعة الاستعدادات لمواجهة أية أزمات جوية تواجه الامتحانات

الإثنين، 30 أبريل 2018 04:53 م
محافظ سوهاج يوجه بمراجعة الاستعدادات لمواجهة أية أزمات جوية تواجه الامتحانات الامتحانات بسوهاج - أرشيفية


سوهاج عمرو خلف
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وجه الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أية أزمات أو تقلبات جوية قد تحدث أثناء سير أعمال الامتحانات، ووجود خطط بديلة لضمان عدم تأثر أعمال الأمتحانات، والحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب حال حدوث أى عارض.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو شلتوت القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى بيان، إنه تم التشديد على جميع مديرى الإدارات التعليمية بمراجعة جميع الاستعدادات، وتفعيل دور لجان الكوارث والأزمات بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع مدارس المحافظة وعددها 2749  مدرسة، فى مختلف مراحل التعليم، لتكون هذه اللجان جاهزة للتحرك بسرعة وكفاءة فى مواجهة الأزمات حال حدوثها، والتعامل مع أى حدث طارئ فور وقوعه، وفق الخطط الموضوعة.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا بعد منتصف الليل بغرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، تحسباً لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، فى إطار ما أعلنته هيئه الأرصاد الجوية عن توقعات فى سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط أمطار غزيرة على البلاد.

وشدد المحافظ، على أهمية جاهزية مخرات السيول والمصارف و الطرق الرئيسية داخل وخارج المدن وتامين محطات الرفع والمعالجة بالإمداد بالكهرباء من خلال مصادر بديله بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات والآلات وعربات الكسح  بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى والحماية المدنية.


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