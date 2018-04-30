مجلس جامعة أسوان يناقش الأعمال الخاصة ببدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني







أسوان – صلاح المسن

عقد مجلس جامعة أسوان ، اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة ، لمناقشة الأعمال الخاصة ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والعمل علي تذليل العقوبات لطلاب بالمتابعة الدورية وتوفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب في مختلف الكليات.

وكما ناقش مجلس جامعة أسوان ، الأعمال الإنشائية في مدينة أسوان الجديدة والحرم الجامعي بصحاري ، خاصة أنه تم استلام مباني كلية الزراعة والموارد الطبيعية وكلية الطب البيطري ومستشفي الطب البيطري استعدادا لدخولهم الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم.

كما ناقش مجلس جامعة أسوان ، العديد من البروتوكلات التي سيتم ابرامها مع جامعة أسوان والجامعات الدولية وبرتوكول تعاون بين جامعة أسوان والجهاز القومي للتنظيم الإتصالات ، كما استعرض المجلس نتائج مشاركة وفد جامعة أسوان بالمعرض التعليمي الذي عقد بنيجيريا تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حيث إستهدفت المشاركة إستقطاب طلاب وافدين من دولة نيجيريا.