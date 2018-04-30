صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ: استحداث خدمة الشباك الواحد واستراحة للمواطنين

عقد مجلس الأمناء والآباء جلسته الشهرية برئاسة الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس أمناء المحافظة ونائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية وبحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأجمد جعفر نائب رئيس مجلس الأمناء وطارق خطاب الأمين المالى والإدارى للمجلس وأحمد الشربينى نقيب معلمى كفر الشيخ ووكيل النقابة العامة بالقاهرة ومحمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعية، وحمودة يونس، مسئول اتحاد الطلاب بالمديرية، وأمناء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بـ13 إدارة تعليمية يضمها تعليم كفر الشيخ.

أكدت الدكتورة بثينة كشك خلال كلمتها أنه لا وساطة ولا محسوبية وأنها تبنت شعار تحقيق العدالة بتعليم كفرالشيخ. وأنه لا تستر على فساد وأن الصالح العام والنهوض بالعملية التعليمية هو الهدف الأسمى، وأن هذا جاء بدعم من القيادة السياسية ممثلة فى اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ. كما أشادت بروح التعاون التى أبداها أعضاء المجلس فى دعم العملية التعليمية والوقوف صفا واحدا ضد الأهواء الشخصية مغلبين الصالح العام.

وأضافت كشك، أنها تنفذ خدمة الشباك الواحد لأول مرة بتعليم كفرالشيخ ليتلقى الشكوى من المواطن، ويحلها ويسلمها للمواطن دون عناء، لمنع أى استغلال قد يتعرض له المواطن وأيضا تخفيف زحام المواطنين على المكاتب.

وأكدت أنها قررت إعداد استراحة للمواطنين بالطابق الأول بالمبنى الجديد يليق بمواطنى المحافظة ولتيسير الخدمة المقدمة لهم. كما أشادت بروح التعاون مع أعضاء المجلس فى التصدى لمحاولات الغش فى الامتحانات بكافة السبل القانونية حتى يتوافر تكافؤ الفرص بين الطلاب والتنافس الشريف بينهم.

أعلن الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء أن رسالة المجلس تنص على أننا جئنا لنتكامل لا لنتصارع، وأن هناك دورا تكامليا ورقابيا فى ذات الوقت يهدف إلى دعم العملية التعليمية وصاحب القرار فيما فيه الصالح العام للعملية التعليمية. وأكد على ما أشارت إليه الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يجب الفصل بين الموقع التنفيذى للعضو بالمجلس وبين عضويته بها تحقيقا للنزاهة والشفافية وأن الصالح العام سيكون هو معيار التعامل بين المجلس والمديرية. وأكد على وقوف المجلس والتصدى لمحاولات الغش فى الامتحانات.

من جانبه أكد أحمد جعفر نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين أنه يجب احتواء مشكلات التربية والتعليم داخل البيت التعليمى، وأن الدكتورة بثينة كشك قيادة قادرة على ذلك. وأن أعضاء المجلس قادرون على احتواء المشكلات بإدارتهم فى تعاون وثيق بينهم وبين مديرى الادارات التعليمية. كما أشاد بخدمتى الشباك الواحد والاستراحة التى قررت أن تنشئها وكيلة وزارة التربية والتعليم للمواطنين.

وفى ذات الاتجاه أعرب أحمد الشربينى نقيب المعلمين ووكيل النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة. عن سعادته لاستضافة هذا الاجتماع بقاعة الاجتماعات بالنقابة لأنها تمثل بيت العائلة للمعلمين. وأن دور النقابة يكمل الدور الذى تقوم به المديرة ومجلس الأمناء فى النهوض بالعملية التعليمية. ومن جانبهم أعلن جميع الأعضاء عن وقوفهم يدا واحدة فى منظومة عمل واحدة ضد الفساد والنهوض بالعملية التعليمية.



اجتماع مجلس الامناء والأباء والمعلمين بكفر الشيخ



جانب من الحضور فى الاجتماع



جانب من الاجتماع