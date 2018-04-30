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صور.. وزير خارجية الأردن يستقبل نظيره الأمريكى فى عمان

الإثنين، 30 أبريل 2018 09:53 ص
صور.. وزير خارجية الأردن يستقبل نظيره الأمريكى فى عمان وزير خارجية الأردن ونظيره الأمريكى


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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استقبل وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى نظيره الأمريكى مايك بومبيو اليوم الاثنين، فى عمان حيث تناول الوزيرين العلاقات بين البلدين وأوضاع المنطقة.

ووصف وزير الدولة الأردنى لشئون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة بأنها "علاقات إستراتيجية وتاريخية قديمة"، مشيرا إلى "تنسيق كبير بين البلدين فى كثير من الملفات، سواء على الصعيد الإقتصادى والسياسى والعسكرى الأمنى وغيرها".

وأضاف المومنى فى تصريحات صحفية أن بومبيو سيبحث فى عمان الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك و"أهمها ملف عملية السلام والقضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا الشقيقة، والجهود الأردنية حول جلب الأمن والإستقرار لسوريا، والحرب على الإرهاب التى هى حرب كونية وممتدة وتطال كافة المجتمعات".

وكان بومبيو التقى الأحد فى الرياض العاهل السعودى الملك سلمان وولى العهد محمد بن سلمان، ثم التقى فى تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

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جانب من اللقاء  

 

ترحيب وزير الخارجية الأردنى بنظيره الأمريكى
ترحيب وزير الخارجية الأردنى بنظيره الأمريكى

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

جانب من لقاء الوزيرين
جانب من لقاء الوزيرين

 

وزير خارجية الأردن ونظيره الأمريكى
وزير خارجية الأردن ونظيره الأمريكى

 

 

 


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