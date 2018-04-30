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صور.. محافظ القليوبية يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر ببنها

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:00 م
صور.. محافظ القليوبية يشهد احتفال ليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر ببنها محافظ القليوبية فى احتفالات ليلة النصف من شعبان


القليوبية - نيفين طه
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شهد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور اللواء محمد أبو المجد نائبا عن مدير أمن القليوبية، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ إبراهيم الحاج وكيل وزارة الأزهر، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم، وعادل عطية مدير عام التعليم، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الشباب والرياضة، وطه رشدى رئيس مجلس مدينة قها، وسامى صالح رئيس مدينة الخصوص، ومحمد الحسينى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد من أهالى مدينة القليوبية.

 

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، ثم كلمة الشيخ محمد منصور مدير شئون القرآن الكريم بأوقاف القليوبية، والتى دارت حول فضل شهر شعبان قائلًا: "إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يختص شهر شعبان بمزيد من العبادة، وكان يكثر فيه من الطاعات حتى لفت ذلك نظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين".

 

وأشار منصور إلى الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذا الاستجابة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم، فى الأوامر والنواهى، فى المنشط والمكره، فقد كان المسلمون يصلون الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها، والدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج. واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ أحمد محمد عطية، وتناولت الابتهلات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله .

 

 

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