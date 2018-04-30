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صور.. رئيس وزراء اليابان يزور الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين

الإثنين، 30 أبريل 2018 10:04 ص
صور.. رئيس وزراء اليابان يزور الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين رئيس وزراء اليابان


(أ ف ب)
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وصل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى إلى الإمارات ليل الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ومن المقرر أن يشارك آبى فى أبوظبى، المحطة الأولى فى جولته الشرق أوسطية التى ستقوده ايضا إلى الأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة، فى منتدى الأعمال الاماراتى-اليابانى لتسليط الضوء على نطاق التعاون بين البلدين وغمكانية تعزيزه، وتعتبر الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لليابان فى الشرق الأوسط، وهى تستقطب نحو ثلث تعاملات طوكيو التجارية فى المنطقة.

كذلك فان الإمارات ثانى أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، وقد زودت طوكيو العام الماضى بنحو ربع حاجاتها النفطية.

وفى فبراير أعلنت شركة "بترول أبوظبى الوطنية" (أدنوك) انها منحت "إنبكس" اليابانية حصة 10% فى امتياز حقل نفطى فى صفقة بلغت قيمتها 600 مليون دولار.

والامتياز الجديد فى حقل "زاكوم السفلى" مدته 40 عاما. وقالت "أدنوك" أنها مددت حصص "إنبكس" فى امتيازى حقلى "سطح" و"أم الدلخ" 25 عاما.

وفى 2017 ارتفع التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 10,5% إلى 28 مليار دولار، فى حين بلغت قيمة صادرات اليابان 7.2 مليار دولار بتراجع 10% عن العام السابق، بحسب أرقام نشرتها سفارة اليابان فى أبوظبى.

ويشكل النفط ومشتقاته نحو 95% من الصادرات الإماراتية إلى اليابان، أما نسبة 5% المتبقية فغالبيتها من الألمنيوم ، فى المقابل تشكل السيارات 60% من صادرات اليابان إلى الإمارات، بحسب أرقام السفارة، وتعمل فى الإمارات 300 شركة يابانية تقريبا.

رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى

 

كلمة رئيس الوزراء اليابانى خلال زيارته للإمارات
كلمة رئيس الوزراء اليابانى خلال زيارته للإمارات

 

رئيس وزراء اليابانى ووزير الاقتصاد الإماراتى
رئيس وزراء اليابانى ووزير الاقتصاد الإماراتى

 

انطلاق منتدى الأعمال اليابانى الإماراتى
انطلاق منتدى الأعمال اليابانى الإماراتى

 

شينزو آبى ووزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى
شينزو آبى ووزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى

 

نقاش بين رئيس وزراء اليابان ووزير الاقتصاد الإماراتى
نقاش بين رئيس وزراء اليابان ووزير الاقتصاد الإماراتى

 

آبى والمنصورى خلال فعاليات منتدى الأعمال اليابانى الإماراتى
آبى والمنصورى خلال فعاليات منتدى الأعمال اليابانى الإماراتى

 

 


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