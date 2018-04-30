صور.. "الكباب الأقصرى" أبرز مظاهر عزومات "مولد أبو الحجاج"







الأقصر – أحمد مرعى

ما أن تسير بميدان الإمام أبو الحجاج الأقصرى فى احتفالات المولد السنوى التى تحل ليلة النصف من شعبان، يتهافت عليك أهالى المنطقة، وقاطنى المنازل المجاورة للميدان، لعزومات "عشاء مولد أبو الحجاج"، والأكلة الرسمية له وهى "كباب مولد أبو الحجاج"، وهو عبارة عن كرات تشبه الطعمية الشهيرة لكنها مصنوعة من القمح.

يقول أحمد أبو الحجاج ابن مدينة الأقصر، أن أهم ما يتميز به مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى الذى يقام فى ليلة النصف من شعبان من كل عام، ويشهد توافد الآلاف من أبناء مدينة الأقصر ومحافظات جنوب الصعيد، بطقوس وتراث أقصرى متميز، حيث يقيم الأهالى من القاطنين بجوار موائد الغداء والعشاء لجميع الحاضرين للمولد، بأكله "الكباب الأقصرى".

ويضيف إبن مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع": "الكباب الأقصرى" الطعام الرسمى لتلك الاحتفالات التى تقام سنوياً فى مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، حيث تقوم سيدات الأقصر بحفلات إعداد الكباب الأقصرى قبيل انطلاق الاحتفالات بـ48 ساعة كاملة لكى ينال قسطاً من الطيب والتخزين الجيد، حيث أن الكباب الأقصرى أكلة الموالد الشهيرة، ويتم إعدادها بمواصفات خاصة، حيث تجلب الأرز والزيوت والبهارات واللحوم وتطحنها جميعاً، وتقوم بلف الكباب فى دوائر صغيرة تشبه قليلاً أقراص الطعمية الأكلة الشهيرة بمصر، ثم تتركها فى الهواء لكى تتشبع بالبهارات جيداً، وتخزنها داخل الثلاجة لكى تقوم بتطييبها يوم الاحتفالات.