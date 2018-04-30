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سانا: بدء دخول الحافلات لإخراج المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة بريف إدلب

الإثنين، 30 أبريل 2018 07:19 ص
سانا: بدء دخول الحافلات لإخراج المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة بريف إدلب حافلات


أ ش أ
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أفاد مراسل سانا الحربى ببدء دخول الحافلات إلى داخل بلدتى كفريا و الفوعة فى ريف إدلب لإخراج المحاصرين فيهما ضمن الاتفاق الذى يقضى بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك وتحرير المحاصرين بالبلدتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

و تم أمس التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية المنتشرة فى مخيم اليرموك يقضى بإخراج الإرهابيين من المخيم وتحرير المحاصرين من كفريا والفوعة وتحرير مختطفى اشتبرق على مرحلتين.

 

 


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