سانا: بدء دخول الحافلات لإخراج المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة بريف إدلب

سانا: بدء دخول الحافلات لإخراج المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة بريف إدلبالإثنين، 30 أبريل 2018 07:19 ص
حافلات
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أفاد مراسل سانا الحربى ببدء دخول الحافلات إلى داخل بلدتى كفريا و الفوعة فى ريف إدلب لإخراج المحاصرين فيهما ضمن الاتفاق الذى يقضى بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك وتحرير المحاصرين بالبلدتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
و تم أمس التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية المنتشرة فى مخيم اليرموك يقضى بإخراج الإرهابيين من المخيم وتحرير المحاصرين من كفريا والفوعة وتحرير مختطفى اشتبرق على مرحلتين.
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