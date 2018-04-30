رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء الإسكندرية استعدادا لمواجهة العاصفة الترابية







الإسكندرية - أسماء على بدر

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ نتيجة العاصفة الترابية، حيث تم تزويد مركز العمليات وإدارة الأزمة بعدد من المختصين من الميناء المدربين تدريبا جيدا على التعامل مع إدارة الأزمة، إضافة إلى طاقم عمل المركز، وذلك ليكون المركز جاهزا على مدار الساعة لتلقى أى إشارة استغاثة من راديو الميناء، أو من السفن والتعامل الفورى معها من خلال سيناريوهات تم وضعها مسبقاً لمثل هذه الظروف .

وأضاف الغندور، فى بيان، أن مركز العمليات على اتصال دائم مع مركز عمليات كل من المحافظة ووزارة النقل وقطاع النقل البحرى والجهات المعنية الأخرى، كما أكد استمرار العمل بمينائى الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعى، مضيفا أنه عند ارتفاع الموج أو زيادة سرعة الرياح أو تأثر درجة الرؤية عن المعدلات الطبيعية سيتم اتخاذ قرار بغلق البوغاز للحفاظ على الأرواح والممتلكات .

وقال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، أن إدارتى الحركة والخدمات البحرية، ووحدات الإنقاذ والإطفاء، واللنشات والقاطرات البحرية جاهزة للتعامل الفورى مع أى استغاثة، هذا وقد وجه اللواء عطية بتوخى الحذر أثناء دخول وخروج السفن والشاحنات، وأثناء تفريغ وشحن البضائع وذلك لضمان سير العمل بشكل آمن .