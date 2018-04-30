ثقافة الأقصر تقيم فعاليات خلال أسبوع عيد العمال







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر، أنه فى إطار أحتفالات محافظة الأقصر بعيد العمال، يقيم فرع ثقافة الأقصر فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، عدد من الأحتفالات والعروض الفنية على مدار أسبوع، وذلك حسب بيان صحفي.

وأوضح العدوى،فى بيان له اليوم أن أحتفالات فرع ثقافة الأقصر تتضمن أقامة عرض فنى بساحة ميدان أبو الحجاج، غداً الثلاثاء الموافق 1 من مايو المقبل، لفرقة الفنون الشعبية، ويحيى العرض الفنان ياسر فتحى ، وكذلك ستقام يوم الأربعاء 2 مايو ندوة عن الصحة والسلامة المهنية للعامل وندوة شعرية بقصر ثقافة الأقصر مساء نفس اليوم.

كما ستقام ندوة بعنوان رفع المستوى الثقافى للعامل وأمسية شعرية وحفل فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقصر ثقافة بهاء طاهر يوم الأحد 6 مايو ، ويقيم فرع ثقافة الأقصر يوم الأثنين 7 مايو ندوة بعنوان العمال والأقتصاد القومى وأمسية شعرية وعرض للفنون الشعبية بقصر ثقافة الطارف ، و أخيراً ستقام ندوة بعنوان العامل مطالب ومسئوليات و أمسية شعرية وعرض فنى للالات الشعبية بقصر ثقافة الطود يوم الثلاثاء 8 مايو.